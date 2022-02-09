Постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что Европа больше нуждается в «Северном потоке-2», чем Россия

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что европейские потребители больше нуждаются в запуске газопровода «Северный поток-2», чем Москва.
«Запуск «Северного потока - 2» нужен в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока - 2» не будет»,- пояснил он.
Чижов уточнил, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт голубого топлива в ЕС. По его словам, Россия и так поставляет дополнительные объемы газа, пусть и не в той мере, в которой этого хотят в Европе.
Ранее Чижов рассказал о формальном поводе для затягивания сертификации «Северного потока-2».