Постпред РФ при ЕС Чижов заявил, что Европа больше нуждается в «Северном потоке-2», чем Россия

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9 февраля 2022, 08:14 Источник: РИА Новости

табличка, фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что европейские потребители больше нуждаются в запуске газопровода «Северный поток-2», чем Москва.

«Запуск «Северного потока - 2» нужен в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока - 2» не будет»,- пояснил он.

Чижов уточнил, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт голубого топлива в ЕС. По его словам, Россия и так поставляет дополнительные объемы газа, пусть и не в той мере, в которой этого хотят в Европе.

Ранее Чижов рассказал о формальном поводе для затягивания сертификации «Северного потока-2».