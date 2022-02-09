Постпред России при ЕС Чижов заявил о «больших шансах» на сертификацию «Северного потока-2»

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9 февраля 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Еврокомиссия (ЕК), скорее всего, расширит процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» до максимально возможных четырех месяцев.

Чижов отметил, что в сертификации «Северного потока-2» «вновь и вновь проявляются геополитические моменты». При этом он выразил уверенность, что шансы на реализацию этого процесса большие.

«Я почему-то не сомневаюсь, что срок рассмотрения этого дела в ЕК будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырех месяцев. Так что решение по "Северному потоку — 2" будет не раньше июля»,- добавил постпред.

Он напомнил, что консорциуму Nord Stream 2, который зарегистрирован в Швейцарии, пришлось создавать дочернюю компанию в Германии, чтобы пройти сертификацию в этой стране. По его словам, для ЕС Швейцария - недостаточно европейская страна.

«После завершения всех необходимых процедур должен возобновиться процесс сертификации германским регулятором. По регламенту он обязан вынести свое решение уже скоро»,- продолжил Чижов, отвечая на вопрос о формальном поводе для затягивания сертификации.