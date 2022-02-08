Песков о публикации FТ о «сделке» Путина и Макрона: Москва и Париж не могли это сделать, Франция - не лидер НАТО

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8 февраля 2022, 13:34

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник опроверг публикацию газеты Financial Times о "сделке" президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Пресс-секретарь российского президента заявил журналистам, что Москва и Париж не могли этого сделать, поскольку Франция не является лидером в НАТО.

Газета The Financial Times со ссылкой на свои источники во вторник написала, что Владимир Путин перешел к деэскалации украинского кризиса, согласился вывести из Белоруссии до 30 тысяч российских военнослужащих, которые задействованы в совместных российско-белорусских учениях "Союзная решимость-2022", после завершения запланированных учений.