Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

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31 января 2022, 22:01 Источник: Кремль

президент Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 31 января, поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили сегодня вечером в пресс-службе Кремля.

Согласно последней информации, Владимир Путин и Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по вопросам, которые связаны с предоставлением России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.

Стороны условились поддерживать контакт по телефону и договорились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи.

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