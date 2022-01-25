Сенатор Пушков заявил, что в Киеве действуют две борющиеся за влияние «партии»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова к журналистам снизить накал вокруг ситуации с безопасностью.
В рамках прошедшего накануне брифинга Данилов призвал сотрудников средств массовой информации не сеять панику на Украине.
Алексей Пушков отметил, что американские, а затем и украинские СМИ нагнетают обстановку "при поддержке сверху", а СНБО пытается гасить панику. По словам сенатора, в Киеве явно действуют разные "партии", которые ведут борьбу за влияние и решающую роль в определении хода событий.
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