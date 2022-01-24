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Секретарь СНБО Украины Данилов: никаких поводов для паники в стране нет

, 21:08 Источник: ТАСС

Секретарь СНБО Украины Данилов: никаких поводов для паники в стране нет
Алексей Данилов, Pavlo Gonchar/globallook.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране сегодня отсутствуют поводы для паники и попросил представителей СМИ «сбавить накал».

«Я хотел заметить, что в последнее время в нашей стране происходит много информационных событий,- сказал Данилов. - В средствах массовой информации появляется очень много военной беллетристики. Я просил бы вас, друзья, немного сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует»,- заявил Данилов, выступая на брифинге по итогам заседания Совбеза.

Он пояснил, что обстановка в стране и вокруг нее не дает повода паниковать.

«Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны»,- добавил Данилов.

Секретарь украинского Собвеза также прокомментировал идею мэра Киева Виталия Кличко в ближайшее время развернуть систему территориальной обороны столицы Украины. «Для этого у нас есть наши Вооруженные силы»,- заметил Данилов.

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