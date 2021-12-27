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27 декабря 2021, 20:28

Виталий Кличко, фото: Evgen Kotenkoukrinform, globallookpress.com

Виталий Кличко призвал развернуть систему территориальной обороны Киева в ближайшее время.

Во время совещания по безопасности с участием руководителей Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представителей командования Вооружённых сил Украины мэр украинской столицы Виталий Кличко сказал, что так как есть заявления и угрозы России, то у Киева должен быть чёткий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений.

Кличко подчеркнул, что «в целом система территориальной обороны должна заработать в ближайшее время», - передаёт RT.

В середине декабря Виталий Кличко заявлял, что угроза вторжения на Украину со стороны России реальна. По мнению киевского градоначальника, пора готовиться защищать город. Кличко заявил, что киевляне обязаны лечь под гусеницы танков.

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