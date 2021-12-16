Мэр Киева Виталий Кличко заявил о формировании ополчения для защиты столицы Украины

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что угроза вторжения на Украину со стороны России реальна. По мнению киевского градоначальника, пора готовиться защищать город. Кличко заявил, что киевляне обязаны лечь под гусеницы танков.
Войну украинские политики в том числе мэр Киева, ждут в начале 2022 года. Виталий Кличко заявил о готовности «гордо встать грудью за спиной Украины», - сообщает «Свободная пресса». В немецком издании «Bild» появились истерические высказывания мэра Киева.
Кличко настаивает, чтобы ФРГ срочно продавили через структуры НАТО поставки оружия на Украину, поскольку якобы на границе стоят сотни тысяч солдат Путина.
Кличко рассказал, что простые киевляне под его чутким руководством берутся за оружие. В статье с заявление Кличко говорится, что он лично организовал гражданскую оборону в Киеве и набирает резервистов.
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