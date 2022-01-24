Захарова: предупреждение Госдепартамента об опасности поездок на Украину появилось 10 дней назад

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24 января 2022, 11:59

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США об эвакуации американцев с территории Украины из-за возможного вторжения России.

«Госдепартамент предупреждение своим гражданам, ну и, наверное, не своим, а всем, относительно того, что на Украину ездить опасно, опубликовал еще, мне кажется, недели две назад, дней 10 назад ... Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку»,- высказала дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Захарова отметила, что посольство РФ в Украине работает в штатном режиме. По ее словам, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали.

«… обстановочка там в отношении нашего РЗУ накалялась не первый год, мы об этом говорили буквально каждый месяц»,- добавила представитель МИД.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит особых причин для эвакуации дипломатов из Украины.

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