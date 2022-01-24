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Боррель об эвакуации дипломатов с территории Украины: Евросоюз не видит для этого причин

, 11:19 Источник: РИА Новости

Боррель об эвакуации дипломатов с территории Украины: Евросоюз не видит для этого причин
Жозеп Боррель, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал заявление Госдепартамента США об эвакуации американцев с территории Украины из-за возможного вторжения России.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснит нам ... Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин»,- высказал дипломат.

Боррель призвал «не драматизировать ситуацию», пока идет переговорный процесс с Россией.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не сможет эвакуировать из Украины своих граждан при «вторжении» России. Части персонала и семьям сотрудников американского посольства в Киеве уже сейчас разрешается покинуть страну.

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