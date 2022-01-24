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Госдеп США не сможет эвакуировать американцев из Украины при «вторжении» России

, 09:04 Источник: ТАСС

Госдеп США не сможет эвакуировать американцев из Украины при «вторжении» России
флаг США, фото: pixels.com

Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон не сможет эвакуировать из Украины своих граждан при «вторжении» России на территорию страны. По его словам, военные действия могут начаться в любой момент.

Он призвал американцев  своими силами покинуть Украину, в том числе при помощи гражданских авиарейсов. Также в Госдепертаменте рекомендовали остающимся в стране людям заполнить электронные формы для их учета.

В ведомстве добавили, что Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину» и «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. Однако в Госдепартаменте не знают, истинные «намерения президента России Владимира Путина».

«Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью»,- продолжил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что части персонала и семьям сотрудников американского посольства в Киеве разрешается покинуть Украину. 

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