Госдепартамент США: семьи сотрудников американского посольства в Киеве обязаны покинуть Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

24 января 2022, 07:32 Источник: ТАСС

флаг США, фото: pixels.com

Госдепартамент США разрешил части персонала, а также членам семей сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину. Об этом говорится в предписании внешнеполитического ведомства.

«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны»,- сказано в тексте.

Отмечается, что оценки обоснованности данных предписаний проведут «не позднее, чем через 30 дней». Также не уточняется число сотрудников и членов семей, которые должны покинуть Украину.

Представитель Госдепартамента высокого ранга рассказал, что американское посольство в Киеве продолжает работу, а временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин остается в стране.

Ранее сообщалось, что США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине на этой неделе на фоне напряжённой обстановки в стране.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости