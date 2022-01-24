Госдепартамент США: семьи сотрудников американского посольства в Киеве обязаны покинуть Украину

Госдепартамент США разрешил части персонала, а также членам семей сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину. Об этом говорится в предписании внешнеполитического ведомства.
«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны»,- сказано в тексте.
Отмечается, что оценки обоснованности данных предписаний проведут «не позднее, чем через 30 дней». Также не уточняется число сотрудников и членов семей, которые должны покинуть Украину.
Представитель Госдепартамента высокого ранга рассказал, что американское посольство в Киеве продолжает работу, а временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин остается в стране.
Ранее сообщалось, что США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине на этой неделе на фоне напряжённой обстановки в стране.
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