CNN: США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине на следующей неделе

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22 января 2022, 08:36

флаг США, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что США намерены эвакуировать представителей неосновного персонала посольства в Киеве и членов их семей на фоне напряжённой обстановки на Украине.



«Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе»,- передает телеканал CNN.

В свою очередь, источник, близкий к украинскому правительству, рассказал, что Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал такие действия «чрезмерной реакцией».

Ранее сообщалось, что Москва планирует эвакуировать из Украины дипломатов в двух российских консульствах. В МИД РФ отметили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

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