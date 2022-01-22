Аргументы Недели В мире 13+

CNN: США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине на следующей неделе

, 08:36

CNN: США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине на следующей неделе
флаг США, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что США намерены эвакуировать представителей неосновного персонала посольства в Киеве и членов их семей на фоне напряжённой обстановки на Украине. 

«Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе»,- передает телеканал CNN.

В свою очередь, источник, близкий к украинскому правительству, рассказал, что Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал такие действия «чрезмерной реакцией».

Ранее сообщалось, что Москва планирует эвакуировать из Украины дипломатов в двух российских консульствах. В МИД РФ отметили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами

Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами

Полномасштабный военный конфликт с Российской Федерацией может разгореться в любое время, в случае конфликта Украина будет атакована ракетами. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Здоровье

Политика