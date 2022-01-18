Аргументы Недели В мире 13+

NYT: Россия намерена эвакуировать 30 дипломатов из Украины

, 07:53 Источник: New York Times

NYT: Россия намерена эвакуировать 30 дипломатов из Украины
флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщили, что Москва планирует эвакуировать из страны дипломатов в двух российских консульствах.

Собеседник отметил, что в ближайшее время из Украины уедут 30 человек из консульства России в Киеве и во Львове. По его словам, Вашингтон располагает информацией о том, что Москва готовилась к эвакуации дипломатов из посольства РФ на Украине в конце декабря и начале января.

Также в материале говорится, что 5 января Киев покинули 18 человек, в частности, дети и жены российских дипломатов.

В декабре посол США в России Джон Салливан рассказал, что американцы испытывают трудности с получением российских виз, чтобы  расширить дипломатическое присутствие в РФ. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

«Репортер»: авиаразведка США начала проверять Кубу и Венесуэлу на предмет размещения российских ракет

Авиаразведка США начала проверять Кубу и Венесуэлу на предмет размещения российских ракет

Авиационная разведка Соединенных Штатов начала проверять Кубу и Венесуэлу на предмет размещения российских ракет. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

Общество

Общество

Общество

В мире

Общество

Политика

Общество

В мире

Общество

Здоровье

Общество