NYT: Россия намерена эвакуировать 30 дипломатов из Украины
18 января 2022, 07:53Источник:
New York Times
СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщили, что Москва планирует эвакуировать из страны дипломатов в двух российских консульствах.
Собеседник отметил, что в ближайшее время из Украины уедут 30 человек из консульства России в Киеве и во Львове. По его словам, Вашингтон располагает информацией о том, что Москва готовилась к эвакуации дипломатов из посольства РФ на Украине в конце декабря и начале января.
Также в материале говорится, что 5 января Киев покинули 18 человек, в частности, дети и жены российских дипломатов.
В декабре посол США в России Джон Салливан рассказал, что американцы испытывают трудности с получением российских виз, чтобы расширить дипломатическое присутствие в РФ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.