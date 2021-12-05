Посол США в РФ Салливан: американские дипломаты не могут получить российские визы

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5 декабря 2021, 11:29 Источник: РБК

Джон Салливан, фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Посол США в России Джон Салливан сообщил, что американцы испытывают трудности с получением российских виз. По его словам, такие действия не способствуют построению «продуктивных дипломатических отношений».

«Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик. Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать "присылайте больше дипломатов"»,- пояснил он.

Салливан уточнил, что США могут расширить дипломатическое присутствие в РФ, только если российское правительство даст визы американцам, а они не могут их получить.

«У нас может быть пока скромный прогресс, но скромный прогресс лучше, чем его отсутствие или ухудшение ситуации»,- продолжил он.

Дипломат отметил, что только в крайнем случае согласился бы рассмотреть возможность отказа от аренды своей резиденции в Москве - Спасо-хауса, которая имеет историческую ценность как для россиян, так и для американцев.

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