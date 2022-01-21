Лавров надеется, что встреча с Блинкеном поможет США подготовить конкретные ответы на предложения РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном поможет Вашингтону подготовить ответы на предложения по гарантиям безопасности.
Лавров назвал «полезной идеей» провести двустороннюю встречу, «чтобы более четко прояснить наши озабоченности». Дипломат надеется, что переговоры помогут США подготовить конкретные ответы на все предложения РФ, а также вынести свои контрпредложения, если такие есть.
После вступительной речи Лаврова и Блинкена встреча продолжилась в закрытом формате.
Ранее Блинкен предупредил Лаврова о «совместном ответе» с союзниками в случае «агрессии» против Украины.
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