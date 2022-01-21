Госсекретарь США предупредил Лаврова о «совместном ответе» с союзниками в случае «агрессии» против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники готовы к диалогу с Россией, но в случае «агрессии» против Украины будет дан совместный ответ.
«Я консультировался с союзниками и партнерами, как и с партнерами на Украине, мы плотно координируемся со всеми нашими союзниками и разделяем обеспокоенности. Мы все привержены дипломатии и диалогу, чтобы попытаться разрешить наши разногласия»,- высказал дипломат в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергей Лавровым.
При этом Блинкен предупредил российского коллегу о «совместном, консолидированном ответе» в случае «агрессии» против Украины.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что в новом пакете американских санкций можно увидеть имена всех россиян. По его словам, подобные предложения больше «похожи на объявление войны и полный разрыв дипломатических отношений».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.