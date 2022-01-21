Госсекретарь США предупредил Лаврова о «совместном ответе» с союзниками в случае «агрессии» против Украины

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21 января 2022, 14:09 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото:Annegret Hilse/dpa/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники готовы к диалогу с Россией, но в случае «агрессии» против Украины будет дан совместный ответ.

«Я консультировался с союзниками и партнерами, как и с партнерами на Украине, мы плотно координируемся со всеми нашими союзниками и разделяем обеспокоенности. Мы все привержены дипломатии и диалогу, чтобы попытаться разрешить наши разногласия»,- высказал дипломат в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергей Лавровым.

При этом Блинкен предупредил российского коллегу о «совместном, консолидированном ответе» в случае «агрессии» против Украины.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что в новом пакете американских санкций можно увидеть имена всех россиян. По его словам, подобные предложения больше «похожи на объявление войны и полный разрыв дипломатических отношений».

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