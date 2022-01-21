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Телеведущий Соловьев: в новом проекте американских санкций можно увидеть имена «всех» россиян

, 12:43 Источник: РИА Новости

Телеведущий Соловьев: в новом проекте американских санкций можно увидеть имена «всех» россиян
Владимир Соловьев, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в новом пакете американских санкцией можно увидеть имена всех россиян. В список вошли бизнесмены, журналисты, руководители администрации президента РФ, члены правительства, главы федеральных служб и даже сам Владимир Путин.

«Там и ваше имя есть … в этих санкциях предложили объявить Россию спонсором терроризма и, исходя из этого, это на всех россиян накладываются санкции. Конечно, спасибо за доверие, там много людей, которые занимают высокие государственные должности, большие менеджеры. И тихо, скромно: "Соловьев", надпись: "Медиаперсона"»,- высказал он.

Соловьев назвал список «удивительным», а его попросил подписать как «личного врага» Алексея Навального. Телеведущий уверен, что внесен в перечень по просьбе оппозиционного политика, поскольку у них «принципиальное расхождение» во мнениях.

Журналист добавил, что в том виде, в котором сейчас санкции предложены, конечно, не пройдут. По его словам, подобные проекты больше «похожи на объявление войны и полный разрыв дипломатических отношений».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия может справиться «даже с самыми значительными санкциями», поэтому просит США не медлить с введением новых ограничений.

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