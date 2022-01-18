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Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» против Украины

, 19:20 Источник: МИД России

Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» против Украины
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американского дипломата не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" против Украины.

Сергей Лавров также выступил за то, что необходимо заставить власти в Киеве выполнить Минские соглашения в полном объеме.

Напомним, в последние несколько месяцев западные политики и журналисты утверждают, что РФ якобы готовится к вторжению на территорию Украины. Кремль не раз опровергал вышеуказанные заявления, в частности, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал подобные слова предлогом для увеличения военного контингента в странах Североатлантического альянса, граничащих с РФ.

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