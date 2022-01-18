Путин и Алиев в рамках телефонного разговора обсудили Украину и Казахстан

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 18 января, провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили сегодня сотрудники пресс-службы Кремля.
Подчеркивается, что политики с учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсудили проблематику внутриукраинского урегулирования, которое буксует из-за "деструктивной линии Киева". Владимир Путин также рассказал азербайджанскому коллеге о контактах с США и их союзниками по вопросам гарантий безопасности.
Кроме того, лидеры РФ и Азербайджана обменялись мнениями о ситуации в Казахстане, а также о роли ОДКБ в урегулировании беспорядков.
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