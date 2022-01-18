Путин и Алиев в рамках телефонного разговора обсудили Украину и Казахстан

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18 января 2022, 18:44 Источник: Кремль

президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 18 января, провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили сегодня сотрудники пресс-службы Кремля.

Подчеркивается, что политики с учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсудили проблематику внутриукраинского урегулирования, которое буксует из-за "деструктивной линии Киева". Владимир Путин также рассказал азербайджанскому коллеге о контактах с США и их союзниками по вопросам гарантий безопасности.

Кроме того, лидеры РФ и Азербайджана обменялись мнениями о ситуации в Казахстане, а также о роли ОДКБ в урегулировании беспорядков.

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