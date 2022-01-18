В сети появилось видео обращения Нурсултана Назарбаева к гражданам Казахстана

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18 января 2022, 15:35 Источник: РИА Новости

Нурсултан Назарбаев, фото: akorda. kz, globallookpress.com

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала года, когда в республике произошли массовые беспорядки, обратился к своим соотечественникам. Видеобращение Назарбаева опубликовала на YouTube пресс-служба экс-главы Казахстана.

Назарбаев заявил, что события в первых числах января потрясли весь Казахстан. 81-летний политик выразил мнение, что целью беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Он подчеркнул, что эти события показали, что "независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения".

По словам Назарбаева, сейчас следствию "важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства". Он опроверг конфликт или противостояние в элите страны.

Политик рассказал, что президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, и в ближайшее время он будет избран председателем партии "Нур Отан".

По словам Назарбаева, он передал полномочия Токаеву в 2019 году, а сам является пенсионером.

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