Бербок обсудила перезапуск «нормандского формата» в рамках визитов в Киев и Москву

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18 января 2022, 15:21 Источник: РИА "Новости"

глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что в рамках поездок на Украину и в Россию обсудила перезапуск "нормандского процесса".

Анналена Бербок отметила, что после ее визитов продолжаются дискуссии именно в духе того, каким образом можно вернуться за стол переговоров в рамках "нормандского формата".

Глава МИД ФРГ подчеркнула важность наполнения конкретным содержанием "нормандского процесса" для продвижения по линии имплементации минских договоренностей. По мнению дипломата, это стало бы вкладом в укрепление безопасности в Европе.

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