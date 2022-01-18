Бербок обсудила перезапуск «нормандского формата» в рамках визитов в Киев и Москву

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что в рамках поездок на Украину и в Россию обсудила перезапуск "нормандского процесса".
Анналена Бербок отметила, что после ее визитов продолжаются дискуссии именно в духе того, каким образом можно вернуться за стол переговоров в рамках "нормандского формата".
Глава МИД ФРГ подчеркнула важность наполнения конкретным содержанием "нормандского процесса" для продвижения по линии имплементации минских договоренностей. По мнению дипломата, это стало бы вкладом в укрепление безопасности в Европе.
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