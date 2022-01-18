Представитель немецкого правительства Хунко: успех визита главы МИД ФРГ в Россию зависит от возобновления «нормандского формата»

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18 января 2022, 10:45 Источник: РИА Новости

Анналена Бербок, Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/globallookpress.com

Член комитета германского бундестага по международной политике Андрей Хунко заявил, что успех визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Москву зависит от беседы на тему урегулирования конфликта на Украине в «нормандском формате», а также реализации Минских соглашений.

«Это единственный формат, который сейчас существует по урегулированию конфликта на Украине. Но эта работа имеет смысл только в том случае, если разговор пойдет конкретно о реализации минских договоренностей и плане урегулирования, включая "формулу Штайнмайера" (согласованных контактной группой договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса), а не просто об обмене упреками»,- пояснил он.

По его словам, если бы «нормандский формат» снова бы заработал при условии серьезного обсуждения реализации минских договоренностей, включая «формулу Штайнмайера», то это был бы «большой успех».

Ранее сообщалось, что накануне переговоров министров иностранных дел России и Германии МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорится о недопустимости политизации процесса сертификации «Северного потока-2». Встреча состоится во вторник.

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