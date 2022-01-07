Жириновский заявил, что истоки казахстанского кризиса лежат в СССР

Аргументы Недели → Политика 13+

7 января 2022, 14:16 Источник: Эхо Москвы

Владимир Жириновский, фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что истоки казахстанского кризиса лежат в Советском Союзе. По его словам, текущие события стали следствием политики Никиты Хрущева.

«Не казахи и не другие национальности в Советском Союзе начали антирусскую кампанию. По команде Хрущева стали во всех национальных республиках заменять руководящие кадры на местных. Мало того, еще и в вузы стали принимать, в первую очередь и в основном, только представителей местной национальности – в данном случае казахов»,- пояснил депутат в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Жириновский считает, что советское руководство «разрушило вековой образ жизни казахов». По его словам, народ республики – кочевники, у них хорошо получается выращивание скота. Политик добавил, что казахи жили в степях, в пустыне, а их по решению Хрущёва «потащили» в города. При этом депутат отметил, что русские сразу стали уезжать.

«И сегодня в Алма-Ате ничего бы не случилось, если бы мы, русские остались там. Это был самый русский город. Была бы более честная экономика, не было бы клановости и землячества»,- продолжил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости