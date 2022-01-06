Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что «отправил бы» Борреля на границу с «оккупированным» Крымом

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6 января 2022, 13:19

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, European Union/XinHua

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 6 января, заявил, что главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю следует отправиться на границу с Крымом.

Павел Климкин заявил, что он бы "отправил" Жозепа Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с "оккупированным" Крымом. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, это стало бы политическим развитием для Крымской платформы и продемонстрировало бы преданность ЕС "сдерживанию" Российской Федерации.

Климкин также обратил внимание на важность визита представителя Евросоюза в Донбасс, однако уточнил, что подобные поездки превращаются в "рутину", передает RT.

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