Депутат Госдумы Шеремет: Зеленского ждёт международный трибунал в случае вторжения Украины в Крым и Донбасс

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4 января 2022, 15:31

Здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В случае вторжения украинской армии в Крым и Донбасс президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит международный трибунал. Слова Зеленского, сказанные в новогоднем обращении, о том, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе, прокомментировал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы РФ от Крыма в разговоре с РИА Новости сказал, что "если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждёт незавидная участь и много фотографий военнопленных, а самого президента Украины – международный трибунал".

Михаил Шеремет напомнил киевским властям, как в 2014 году около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России,- сообщает радио Sputnik.

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина должна "играть в свою игру", чтобы победить в возможном военном конфликте с Россией.

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