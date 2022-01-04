Павел Климкин: Украина должна «играть в свою игру», чтобы победить в возможной войне с Россией

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4 января 2022, 14:20

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Sina Schuldt / globallookpress.com

Украина должна «играть в свою игру», чтобы победить в возможном военном конфликте с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.

По словам ставшего собеседником журналистов Климкина, Киев должен «играть в свою игру», чтобы победить в возможной войне с Россией.

Экс-министр призвал руководство Украины привлечь на свою сторону зарубежных партнеров.

«Выполнять то, что обещали. То, что мы не хотим и не можем выполнить. Вопрос уважения и доверия сейчас нам очень вредит», — отметил Павел Климкин.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовит «вторжение» на украинскую территорию. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший спикер Народного Совета непризнанной ДНР Андрей Пургин озвучил прогноз, согласно которому военные действия в Донбассе «начнутся сами собой», если тупиковая ситуация в регионе не разрешится в ближайшие полгода.

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