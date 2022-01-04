Андрей Пургин: если тупиковая ситуация в Донбассе не разрешится в ближайшие полгода, военные действия «начнутся сами собой»

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4 января 2022, 11:38 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Если тупиковая ситуация в Донбассе не разрешится в ближайшие полгода, военные действия «начнутся сами собой». Соответствующий прогноз в разговоре с интернет-СМИ озвучил Андрей Пургин, бывший председатель Народного Совета непризнанной ДНР.

«Я настаиваю на том, что всеми событиями и всеми действиями Украина завела ситуацию в тупик, который должен разрешиться в ближайшие полгода, иначе военные действия начнутся сами собой», — отметил экс-спикер.

Он указал, что нейтральная зона в Донбассе «фактически съедена» киевскими подразделениями. При этом работа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня блокирована из-за захвата Украиной наблюдателя от ЛНР Андрея Косяка, заявил Пургин.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что сербский доброволец ДНР Боян Джаферович высказал мнение, согласно которому для наступления на республики Донбасса украинским военным не хватает смелости и «разрешения» Запада.

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