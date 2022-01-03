Сербский доброволец ДНР Джаферович: для наступления в Донбассе военным Украины не хватает смелости и «разрешения» Запада
3 января 2022, 11:28
Для наступления на самопровозглашенные республики Донбасса военным Украины не хватает смелости и «разрешения» со стороны Запада. Соответствующую точку зрения озвучил Боян Джаферович, сербский доброволец ДНР.
Джаферович, ставший собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», не верит в то, что противник начнет наступление. По словам добровольца, для проведения подобной операции киевским военным не хватает смелости и «разрешения» Запада.
Как спрогнозировал Боян Джаферович, если вражеские силы все-таки пойдут в атаку, ДНР и ЛНР обязательно получат помощь от России.
Ранее в понедельник сообщалось, что в зоне конфликта в Донбассе снайпер ликвидировал украинского десантника.
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