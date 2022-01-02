Политолог Бальбек назвал слова публициста Грабовского о правах Украины на четыре российских региона «невежественными»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 января 2022, 17:04

флаг России, pixabay.com

Политолог Руслан Бальбек оценил заявление украинского публициста Сергея Грабовского о правах Киева на четыре региона РФ: Краснодарский край, части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Руслан Бальбек выразил мнение, что политическую и военную верхушку Украины "поразили необразованность и невежество". Политолог в разговоре с RT добавил, что подобные несуразные заявления делаются в Киеве именно по этой причине.

Эксперт уточнил, что радикальные украинские политики могут потребовать сжечь учебники истории, однако положения дел это не изменит.

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