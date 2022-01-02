Депутат Белик: Запад использует надежды Украины на вступление в НАТО как рычаг давления на Россию

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2 января 2022, 13:24 Источник: RT

Эмблема НАТО, Sascha Steinach/globallook.com

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что постоянно появляющиеся в повестке разговоры о вступлении Украины в НАТО нужны Западу для давления на Россию. Так он прокомментировал заявление бывшего советника украинского президента Валерия Ивасюка о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в альянс.

По словам Белика, надежду Киева на вступление в НАТО Запад использует как рычаг давления на Россию.

«Украину в настоящее время пытаются сделать мнимым членом Североатлантического альянса... Обещания о заветном присоединении к военному блоку Киев получает постоянно: Украина как агрессивный сосед России, действующий по команде извне, очень выгодна странам НАТО», — считает Белик.

По мнению парламентария, перспектива размещения «американских войск где-то в районе Харькова угрожает не только безопасности России, но и благополучию каждого ее жителя». Действия президента Путина, по словам депутата, направлены на недопущение пересечения этих «красных линий». «Безопасность России остается для нас на первом месте, и ничьи ожидания и надежды не могут нанести ей урон», — уверен Белик.

Ранее киевский аналитик Михаил Чаплыга предположил, что Украину никогда не возьмут в НАТО по политическим причинам.

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