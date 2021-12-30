Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Арефьев допустил, что новый вариант санкций США приведет к разрыву отношений с Россией

, 16:21

Политолог Арефьев допустил, что новый вариант санкций США приведет к разрыву отношений с Россией
флаг США, pixabay.com

Доцент департамента политической теории ФА при Правительстве РФ Петр Арефьев заявил, что возможные запрет на конвертацию рубля и отключение РФ от SWIFT приведут к разрыву отношений Вашингтона и Москвы.

По словам эксперта, вышеуказанные решение являются высокорисковыми для США. Петр Арефьев обратил внимание в беседе с ФБА "Экономика сегодня" на то, что российская экономика обе рестрикции выдержит, однако их последствия недооценивать нельзя.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в свою очередь заметил, что угрозы Штатов, связанные с ограничением конвертации рубля, являются бесперспективным предприятием. Специалист добавил, что "выключить" Россию из системы международных расчетов невозможно. Более того, для Вашингтона данный вариант означает серьезные издержки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Депутат бундестага Нурипур признал блокировку «Северного потока – 2» невозможной

Депутат бундестага Нурипур признал блокировку «Северного потока – 2» невозможной

Депутат бундестага от партии "зеленых", эксперт по внешней политике Омид Нурипур заявил в четверг, 30 декабря, что политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Здоровье

Общество

Политика

В мире

В мире