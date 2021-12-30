Политолог Арефьев допустил, что новый вариант санкций США приведет к разрыву отношений с Россией

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30 декабря 2021, 16:21

флаг США, pixabay.com

Доцент департамента политической теории ФА при Правительстве РФ Петр Арефьев заявил, что возможные запрет на конвертацию рубля и отключение РФ от SWIFT приведут к разрыву отношений Вашингтона и Москвы.

По словам эксперта, вышеуказанные решение являются высокорисковыми для США. Петр Арефьев обратил внимание в беседе с ФБА "Экономика сегодня" на то, что российская экономика обе рестрикции выдержит, однако их последствия недооценивать нельзя.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в свою очередь заметил, что угрозы Штатов, связанные с ограничением конвертации рубля, являются бесперспективным предприятием. Специалист добавил, что "выключить" Россию из системы международных расчетов невозможно. Более того, для Вашингтона данный вариант означает серьезные издержки.

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