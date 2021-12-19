Кулеба заявил, что отключение РФ от платежной системы SWIFT было бы «грандиозным»

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19 декабря 2021, 07:06 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на фоне обсуждаемых Западом мер против Москвы заявил, что отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT было бы "грандиозным".

Дмитрий Кулеба, ссылаясь на неофициальные беседы с западными чиновниками, подчеркнул, что в настоящий момент якобы обсуждается "ядерный вариант" – отключение РФ от системы SWIFT. "Это было бы грандиозно", – подчеркнул украинский дипломат в разговоре с журналистами.

Глава МИД Украины также призвал власти США и Великобритании "действовать самостоятельно", если Евросоюз предложит против России "менее строгие меры".

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