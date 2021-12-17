Глава МИД Украины Кулеба: на Западе обсуждают возможность отключения России от системы SWIFT

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17 декабря 2021, 10:47

Дмитрий Кулеба, фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад может отключить Россию от международной банковской системы SWIFT в случае «агрессии» против Украины.

Украинский дипломат в интервью телеканалу CNBC уточнил, что вариант отключения России от международной системы обмена финансовой информацией рассматривается в новом пакете экономических санкций против РФ.

Кулеба отметил, что страны Запада обсуждают возможные рестрикции без участия Украины, поэтому у него нет полной информации по этой теме, - сообщает радио Sputnik.

Лидеры стран-участниц Европейского союза на завершившемся саммите в Брюсселе договорились продлить экономические санкции против России.

SWIFT – международная межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти по всему миру.

Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии (ЕРР) в этом году весной выступила за расширение санкций в отношении России и поддержала ее отключение от системы международных платежей SWIFT.

В Банке России заявили, что не видят рисков в случае отключения от этой системы, так как в стране разработана Система передачи финансовых сообщений.

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