Аргументы Недели В мире 13+

Лидеры стран-участниц ЕС на саммите в Брюсселе договорились продлить экономические санкции против России

, 07:13 Источник: РИА Новости

Лидеры стран-участниц ЕС на саммите в Брюсселе договорились продлить экономические санкции против России

Лидеры стран-участниц Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились продлить экономические санкции против России. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter о единогласном выступлении лидеров ЕС за продление экономических антироссийских санкций.

Мишели заявил, что все европейские лидеры согласились продлить ограничения и призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".

Экономические санкции ЕС против РФ действуют более семи лет. Ограничения направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Forbes: предложение Буша-младшего включить в состав НАТО Украину «было дорогостоящей ошибкой»

Forbes: предложение Буша-младшего включить в состав НАТО Украину «было дорогостоящей ошибкой»

Предложение 43-го президента США Джорджа Буша-младшего предоставить Украине членство в НАТО «было дорогостоящей ошибкой». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество