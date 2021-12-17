Лидеры стран-участниц ЕС на саммите в Брюсселе договорились продлить экономические санкции против России
17 декабря 2021, 07:13Источник:
РИА Новости
Лидеры стран-участниц Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились продлить экономические санкции против России. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter о единогласном выступлении лидеров ЕС за продление экономических антироссийских санкций.
Мишели заявил, что все европейские лидеры согласились продлить ограничения и призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".
Экономические санкции ЕС против РФ действуют более семи лет. Ограничения направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России.
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