Лидеры стран-участниц ЕС на саммите в Брюсселе договорились продлить экономические санкции против России

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17 декабря 2021, 07:13 Источник: РИА Новости

Лидеры стран-участниц Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились продлить экономические санкции против России. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter о единогласном выступлении лидеров ЕС за продление экономических антироссийских санкций.

Мишели заявил, что все европейские лидеры согласились продлить ограничения и призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".

Экономические санкции ЕС против РФ действуют более семи лет. Ограничения направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России.

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