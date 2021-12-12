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Песков предупредил о страданиях западные страны, которые вводят антироссийские санкции

, 14:39

Песков предупредил о страданиях западные страны, которые вводят антироссийские санкции
Дмитрий Песков, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение антироссийских санкций в случае продолжения «агрессивных действий» против Украины, в том числе из-за предполагаемого «вторжения» на территорию страны.

«Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому – невозможно»,- высказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Песков утверждает, что это «понимают все в мире».

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность введения антироссийских санкций в сфере энергетики как крайнюю меру.

Кроме того, Вашингтон и Евросоюз планируют ввести ограничения, которые будут направлены на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций.

При этом глава Сбербанка Герман Греф уверен, что это невозможно. 

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