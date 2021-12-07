Глава Сбербанка Греф назвал «невозможным» ограничить санкциями конвертацию рубля в другие валюты

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7 декабря 2021, 15:53 Источник: РИА Новости

Герман Греф, фото: Замир Усманов /globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможные ограничения конвертации рубля в иностранные валюты из-за введения новых антироссийских санкций за «агрессивное поведение» страны против Украины.

«Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. ... Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать, - я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное, - это сделать просто невозможно»,- высказал он.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз намерены ввести новые антироссийские санкции, которые будут направлены на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций. Данное решение в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным может озвучить американский лидер Джо Байден.

В свою очередь, депутат Дмитрий Белик назвал эту ситуацию «сложной», поскольку российская экономика весьма сильно привязана к иностранным валютам. Однако он уверен, что этот этап будет пройден и начнет восприниматься как «неприятный эпизод в истории РФ».

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