Депутат Белик назвал «неприятным эпизодом» возможность введения санкций США по конвертации рублей в доллары
7 декабря 2021, 12:38
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник прокомментировал возможность введения новых санкций в отношении России со стороны США, которые могут коснуться обмена валют.
Депутат заметил, что если такие санкции будут введены, это будет сложно, поскольку российская экономика весьма сильно привязана к иностранным валютам. Дмитрий Белик в беседе с RT, однако, уточнил, что и этот этап будет пройден и начнет восприниматься как "неприятный эпизод в нашей тысячелетней истории".
Парламентарий также подчеркнул, что Россия не планирует проявлять агрессию в отношении Украины.
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