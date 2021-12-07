Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут быть направлены на осложнение конвертации рублей в доллары

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 декабря 2021, 12:12 Источник: Bloomberg

Конгресс США, pixabay.com

США и Европейский союз рассматривают возможность введения санкций, которые будут направлены на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, сообщает Bloomberg.

Информационное агентство, ссылаясь на информированные источники, подчеркивает, что подобные санкции являются одним из вариантов, которые американский лидер Джо Байден может изложить в рамках переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Инсайдеры утверждают, что США также могут ограничить возможность инвесторов покупать на вторичном рынке российские долговые обязательства.

Уточняется, что чиновники намерены постараться контролировать способность РФ конвертировать рубли в доллары, евро или фунты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости