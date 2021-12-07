Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут быть направлены на осложнение конвертации рублей в доллары

США и Европейский союз рассматривают возможность введения санкций, которые будут направлены на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, сообщает Bloomberg.
Информационное агентство, ссылаясь на информированные источники, подчеркивает, что подобные санкции являются одним из вариантов, которые американский лидер Джо Байден может изложить в рамках переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Инсайдеры утверждают, что США также могут ограничить возможность инвесторов покупать на вторичном рынке российские долговые обязательства.
Уточняется, что чиновники намерены постараться контролировать способность РФ конвертировать рубли в доллары, евро или фунты.
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