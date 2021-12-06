Песков назвал сообщение CNN о готовящихся американских санкциях против окружения Путина «информационной истерикой»

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6 декабря 2021, 20:49 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

Сообщение телеканала CNN о готовящихся против окружения Владимира Путина санкциях — это проявление «информационной истерики». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ»,- сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, могут ли подобные сообщения негативно отразиться на предстоящих во вторник переговорах по видеосвязи лидеров России и США.

Ранее в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, о том, что администрация Байдена рассматривает вариант нового пакета санкций против России из-за обострения ситуации вокруг Украины. Санкции якобы могут коснуться российских энергетических компаний, банков, а также суверенного долга России. Кроме того, рассматривается вопрос введения ограничений для членов «ближайшего окружения Путина».

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