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CNN рассказал о возможных санкциях против окружения президента Путина из-за ситуации вокруг Украины

, 20:21 Источник: РБК

CNN рассказал о возможных санкциях против окружения президента Путина из-за ситуации вокруг Украины
Флаг США, Lev Radin/globallook.com

США рассматривают варианты введения новых санкций против России и, в частности, ближайшего окружения президента Путина из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом, со ссылкой на осведомленные источники, сообщил в понедельник телеканал CNN.

По информации источника, рестрикции могут коснуться российских энергетических компаний, банков, а также суверенного долга России. Кроме того, рассматривается вопрос введения ограничений для членов «ближайшего окружения Путина».

Самый радикальный вариант санкций предусматривает отключение России от межбанковской системы SWIFT.

Как сообщает телеканал, цель нового пакета - «удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину».

Ранее сообщалось, что во вторник состоится разговор президентов Путина и Байдена по каналам защищенной видеосвязи. Как предполагается, одной из тем переговоров станет ситуация вокруг Украины.

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