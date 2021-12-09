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CNN: США введут антироссийские санкции в энергетической сфере в крайнем случае

, 09:40

CNN: США введут антироссийские санкции в энергетической сфере в крайнем случае
флаг США, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщили, что Соединённые Штаты рассматривают возможность введения антироссийских санкции в сфере энергетики как крайнюю меру.

«Мы не осуществим все из этого меню разом … Сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо. Не вижу это в первой группе санкций»,- высказал один из собеседников в эфире телеканала CNN.

Отмечается, что данные ограничения могут негативно повлиять на мировую экономику и цены на бензин в США. При этом некоторые эксперты уверены, что без санкций против энергетической сферы меры «сдерживания» России будут недостаточными.

Ранее сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил отключить Россию в качестве предупредительного удара от SWIFT. 

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Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

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