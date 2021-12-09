CNN: США введут антироссийские санкции в энергетической сфере в крайнем случае

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9 декабря 2021, 09:40

флаг США, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщили, что Соединённые Штаты рассматривают возможность введения антироссийских санкции в сфере энергетики как крайнюю меру.

«Мы не осуществим все из этого меню разом … Сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо. Не вижу это в первой группе санкций»,- высказал один из собеседников в эфире телеканала CNN.

Отмечается, что данные ограничения могут негативно повлиять на мировую экономику и цены на бензин в США. При этом некоторые эксперты уверены, что без санкций против энергетической сферы меры «сдерживания» России будут недостаточными.

Ранее сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил отключить Россию в качестве предупредительного удара от SWIFT.

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