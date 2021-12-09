Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

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9 декабря 2021, 07:59

банковская карта, фото: pixels.com

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT»,- высказал он в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

Бжезинский отметил, что нужно применить комплексный подход для сдерживания России.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые будут направлены на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций.

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