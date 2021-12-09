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Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

, 07:59

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России
банковская карта, фото: pixels.com

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT»,- высказал он в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

Бжезинский отметил, что нужно применить комплексный подход для сдерживания России.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые будут направлены на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций.

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Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Сын известного американского идеолога Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России

Ян Бжезинский, бывший заместитель помощника министра обороны США, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заявил, что евроатлантическому сообществу необходимо нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT.

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