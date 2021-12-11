Байден заявил, что лидеры всех государств мира хотели бы быть на его месте

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в минувшую пятницу, 10 декабря, выразил уверенность в том, что лидер любого государства, в частности, России и Китая, хотел бы быть на его месте.
Джо Байден подчеркнул, что оптимистично смотрит на США. По словам политика, именно поэтому он убежден, что абсолютно все – от лидеров Китая и РФ до "кого бы то ни было еще" – хотели бы поменяться с ним местами.
Президент Соединенных Штатов обосновал свою позицию тем, что у страны есть больше возможностей, чем у других государств, а также лучше развиты наука и технологии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.