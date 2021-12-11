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Байден заявил, что лидеры всех государств мира хотели бы быть на его месте

, 09:07 Источник: ТАСС

Байден заявил, что лидеры всех государств мира хотели бы быть на его месте
президент США Джо Байден, Lenin Nolly/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в минувшую пятницу, 10 декабря, выразил уверенность в том, что лидер любого государства, в частности, России и Китая, хотел бы быть на его месте.

Джо Байден подчеркнул, что оптимистично смотрит на США. По словам политика, именно поэтому он убежден, что абсолютно все – от лидеров Китая и РФ до "кого бы то ни было еще" – хотели бы поменяться с ним местами.

Президент Соединенных Штатов обосновал свою позицию тем, что у страны есть больше возможностей, чем у других государств, а также лучше развиты наука и технологии.

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