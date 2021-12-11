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Шольц провел первый телефонный разговор с Байденом в должности канцлера ФРГ

, 08:34 Источник: ТАСС

Шольц провел первый телефонный разговор с Байденом в должности канцлера ФРГ
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу, 10 декабря, провели телефонный разговор. Об этом заявили сотрудники пресс-службы правительства Германии.

В рамках беседы Олаф Шольц и Джо Байден подчеркнули тесные связи между Германией и США, а также обратили внимание на желание укреплять и углублять их. Политики пришли к единому мнению о том, что трансатлантическая дружба обязательна для решения текущих и будущих вызовов.

Известно, что американский лидер поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность канцлера ФРГ.

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