Шольц провел первый телефонный разговор с Байденом в должности канцлера ФРГ

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу, 10 декабря, провели телефонный разговор. Об этом заявили сотрудники пресс-службы правительства Германии.
В рамках беседы Олаф Шольц и Джо Байден подчеркнули тесные связи между Германией и США, а также обратили внимание на желание укреплять и углублять их. Политики пришли к единому мнению о том, что трансатлантическая дружба обязательна для решения текущих и будущих вызовов.
Известно, что американский лидер поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность канцлера ФРГ.
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