Захарова сделала замечание грузинской журналистке за вопрос Лаврову на английском языке

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2 декабря 2021, 23:02 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова сделала замечание грузинской журналистке, которая перешла на английский язык во время пресс-подхода министра иностранных дел Сергея Лаврова в Стокгольме, хотя изначально просила говорить на русском.

Захарова заметила, что сотрудница телеканала «Рустави 2» Тамара Нуцубидзе начала задавать вопросы Лаврову на английском языке. Представитель российского МИД немедленного отреагировала на это и сделала замечание грузинской корреспондентке.

«Тамара, извините пожалуйста, вы, когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски»,- обратилась дипломат.

«Это проблема?» - возразила журналистка.

«Ну просто здесь российские журналисты … Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте»,- отметила Захарова.

Тогда Нуцубидзе стала настаивать, что хочет задать вопрос на английском.

На что дипломат предложила ей в следующей раз проситься на подобные мероприятия тоже на английском языке.

Ранее журналист Павел Зарубин обратил внимание, что его американская коллега Хэдли Гэмбл странно себя вела во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

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