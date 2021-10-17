Журналист Зарубин заявил, что американская журналистка «невнимательно» слушала переводчика во время беседы с Путиным

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17 октября 2021, 18:37

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Российский журналист Павел Зарубин прокомментировал странное поведение американской коллеги Хэдли Гэмбл на интервью с Владимиром Путиным в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Корреспондент CNBC невнимательно себя вела и не слушала переводчика.

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода слов Владимира Путина, из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», - высказал Зарубин на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что Путин владеет английским языком, поэтому не пользовался услугами переводчика в беседе с Гэмбл. Журналистка задала президенту несколько вопросов, в том числе об экспорте российской энергетики на западный рынок. Однако беседа не состоялась, поскольку девушка имела неверные данные о поставках газа.

После встречи Гэмбл выложила в Instagram совместную фотографию с Путиным. На снимке журналистка выходит на сцену впереди российского лидера. Она обратила внимание подписчиков на свою «властную походку».

В свою очередь, пользователи назвали Путина «настоящим джентльменом», который пропустил даму вперед.

Кроме того, некоторые из них уверены, что президент РФ «одержал верх в дискуссии», а Гэмбл «пытается доказать всем, что хорошо держалась».

View this post on Instagram Публикация от Hadley Gamble (@hadleygamble)

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