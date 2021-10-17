Песков о ситуации на европейском энергорынке: Путин неоднократно выступал с «пророческими заявлениями»

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17 октября 2021, 16:48

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не хочет никого напугать, когда говорит об энергетическом кризисе в Европе. Последнее время на рыке наблюдается рекордный рост цен на голубое топливо.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», - высказал официальный представитель Кремля в программе на телеканале «Россия 1».

В ходе своего выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Путин выразил мнение, что «голландцы будут ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться», если «непрофессиональные» люди продолжат принимать решения, влияющие на энергорынок. Российский лидер подчеркнул, что в настоящий момент такая опасность существует.

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