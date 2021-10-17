Песков заявил, что Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским

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17 октября 2021, 14:55 Источник: Россия 1

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в рамках разговора с журналистом, что Владимиру Путину сложно выстраивать диалог с главой Украины Владимиром Зеленским.

Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, а они уже разговаривают с украинским президентом.

Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что главе РФ очень сложно говорить с Владимиром Зеленским, который, в частности, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке Украины. "Это не так. Ну, это не так", – подчеркнул Песков. Он также обратил внимание на то, что российский лидер отвечает за свои слова, говорит то, что делает, а делает то, что говорит. "И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

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