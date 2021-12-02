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Захарова: втягивание Украины в военную орбиту НАТО приведет к дестабилизации обстановки в Европе

, 17:25

Захарова: втягивание Украины в военную орбиту НАТО приведет к дестабилизации обстановки в Европе
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО будет «красной линией» для России. По ее словам, эта позиция известна давно.

«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения. Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – «красная линия»,- говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что «втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры Украины, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с РФ» чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе. По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих систем оружия в непосредственной близости к российским границам.

Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предупредила Россию о санкциях, «которых еще не было в прошлом», за «агрессию» против Украины. 

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